Cremella incendio in una cascina | due feriti gravi intossicato un bimbo di 4 anni

Ilgiorno.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cremella (Lecco), 22 settembre 2025 – Un incendio ha distrutto una cascina nel centro storico di Cremella. Si contano diversi feriti, due in maniera grave. Tra loro un bambino di 4 anni rimasto intossicato. L'incendio. Il rogo è divampato nella notte, in via San Giovanni. Le fiamme si sono propagate ad almeno sette abitazioni, mentre le persone coinvolte risultano una quindicina. Alcuni inquilini dei piani superiori, per scampare alla furia dell'incendio, si sono gettati dai balconi, mentre un bimbo è rimasto intossicato e ora è ricoverato al Niguarda di Milano. Due residenti sono stati trasferiti d'urgenza in ospedale a Lecco e a Monza: le loro condizioni sono gravi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

cremella incendio in una cascina due feriti gravi intossicato un bimbo di 4 anni

© Ilgiorno.it - Cremella, incendio in una cascina: due feriti gravi, intossicato un bimbo di 4 anni

In questa notizia si parla di: cremella - incendio

Cremella, incendio in una cascina: due feriti gravi, intossicato un bimbo di 4 anni.

cremella incendio cascina dueCremella: rogo devasta una cascina in Via San Giovanni. Feriti una dozzina di residenti, alcuni in gravi condizioni - Una notte da incubo per i residenti di una cascina di Via San Giovanni a Cremella, nel centro storico del paese. Da casateonline.it

Incendio in cascina, 4 intossicati. Uno è grave - Un incendio boschivo ha coinvolto una cascina e quattro persone sono rimaste intossicate. Scrive rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Cremella Incendio Cascina Due