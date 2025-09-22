Cremella incendio in una cascina | due feriti gravi intossicato un bimbo di 4 anni
Cremella (Lecco), 22 settembre 2025 – Un incendio ha distrutto una cascina nel centro storico di Cremella. Si contano diversi feriti, due in maniera grave. Tra loro un bambino di 4 anni rimasto intossicato. L'incendio. Il rogo è divampato nella notte, in via San Giovanni. Le fiamme si sono propagate ad almeno sette abitazioni, mentre le persone coinvolte risultano una quindicina. Alcuni inquilini dei piani superiori, per scampare alla furia dell'incendio, si sono gettati dai balconi, mentre un bimbo è rimasto intossicato e ora è ricoverato al Niguarda di Milano. Due residenti sono stati trasferiti d'urgenza in ospedale a Lecco e a Monza: le loro condizioni sono gravi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
