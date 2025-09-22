Creati i primi virus con l'intelligenza artificiale IA | possono uccidere organismi viventi

Ricercatori degli Stati Uniti hanno creato dei virus mai esistiti in natura con l'intelligenza artificiale (IA). Queste entità sintetiche sono state utilizzate per infettare dei batteri, che sono stati uccisi. Con questa tecnologia gli scienziati sperano di progettare nuove terapie fagiche contro patogeni resistenti agli antibiotici, ma c'è il rischio che l'IA possa generare qualcosa di molto pericoloso, in grado di fuggire dai laboratori. 🔗 Leggi su Fanpage.it

