Crea il panico in autostrada in contromano da Frosinone a Ceprano
Attimi di panico nei giorni scorsi, quando un automobilista ha percorso in controsenso la carreggiata sud dell’autostrada A1 nel tratto tra Frosinone e Ceprano, tratto cruciale con grossi volumi di traffico.L’uomo dopo esser entrato dal casello di Ceprano ha imboccato l’autostrada contromano e. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Valmontone - Artena, scappa ad un posto di blocco e crea il panico in strada
Ubriaco crea il panico tra i clienti di un bar, poi aggredisce i carabinieri: arrestato
Si strappa la camicia, crea il panico e sfida i poliziotti: denunciato, non può tornare a Tarquinia per due anni
Contromano sull'Autostrada del Sole, 78enne bloccato da stradale - Attimi di panico nei giorni scorsi, quando un automobilista ha percorso in controsenso la carreggiata sud dell'autostrada A1 nel tratto tra Frosinone e Ceprano, tratto cruciale con grossi volumi di tr ... Si legge su ansa.it
Auto contromano sull'A25: paura tra Bussi e Torre de' Passeri - Una coppia di circa 30 anni ha imboccato l'autostrada A25 contromano, creando panico tra gli automobilisti. Lo riporta abruzzo24ore.tv