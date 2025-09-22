Crea il panico in autostrada in contromano da Frosinone a Ceprano

Attimi di panico nei giorni scorsi, quando un automobilista ha percorso in controsenso la carreggiata sud dell’autostrada A1 nel tratto tra Frosinone e Ceprano, tratto cruciale con grossi volumi di traffico.L’uomo dopo esser entrato dal casello di Ceprano ha imboccato l’autostrada contromano e. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

