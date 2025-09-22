CPR – Rali da Água | Sordo riapre il campionato ora è sfida a tre!

Il britannico sbaglia tutto, Sordo trionfa e Araújo lo aggancia in vetta. A Vidreiro sarà un finale da batticuore: tre piloti racchiusi in due punti. Nel penultimo appuntamento del Campionato Portoghese Rally, il Rali da Água, è andata in scena una vera rivoluzione. Quando tutto sembrava apparecchiato per la passerella finale di Kris Meeke, il . 🔗 Leggi su Tuttorally.news

