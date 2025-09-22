ultimi aggiornamenti su Avengers: Doomsday: riprese concluse e anticipazioni sui personaggi. Le produzioni del nuovo capitolo della saga Marvel, Avengers: Doomsday, sono ufficialmente terminate all’inizio di questa settimana. Con un’uscita prevista per dicembre 2026, il film rappresenterà un momento cruciale nell’evoluzione dell’ Saga del Multiverso, portando sul grande schermo una fusione tra i personaggi dell’universo cinematografico Marvel e quelli della precedente serie di film X-Men. L’attesa cresce anche grazie alle prime immagini trapelate dal set, che mostrano dettagli importanti sui protagonisti coinvolti. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Costumi dei personaggi Marvel in anteprima da Avengers: Doomsday