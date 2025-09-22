Costretto a fare una riabilitazione urgente nel privato risparmi prosciugati

Deve svolgere una riabilitazione urgente, però la sanità pubblica locale lo mette in lista d'attesa per mesi, così si rivolge al privato, prosciugando i risparmi accumulati da lui e dalla compagna». A "Fuori dal coro", la trasmissione di Rete4 condotta da Mario Giordano, è stata mandata in onda.

