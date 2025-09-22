Costretta a insegnare a Genova senza aver richiesto il trasferimento | Faccio la tappabuchi a 1200 km da casa
Giulia Elena Previtera, professoressa catanese, lavora dal 2020 a Genova senza aver mai chiesto di trasferirsi nella città ligure. E in più, non insegna neanche la sua materia, l'arte, ma si occupa di fare potenziamento in un istituto tecnico. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: costretta - insegnare
Costretta a percorrere anche 260 km al giorno per insegnare. Serve una mobilità interprovinciale equa e trasparente. Lettera
Come hai fatto ad insegnare a tua figlia a cucire Questa è una domanda che spesso le amiche mi fanno. Rispondo con questi 5 semplici suggerimenti utili per avvicinare i figli al cucito: 1. Non pretendete di insegnargli per forza: il primo passo verso la m - facebook.com Vai su Facebook
Costretta a insegnare a Genova senza aver richiesto il trasferimento: Faccio la tappabuchi a 1200 km da casa; A 7 anni dalla pensione ancora costretto a essere un prof fuori sede lontano dai figli: la storia di Salvatore; Cattedra di ruolo a 68 anni Prof in pensione pochi giorni dopo.
Costretta a insegnare a Genova senza aver richiesto il trasferimento: “Faccio la tappabuchi a 1200 km da casa” - Giulia Elena Previtera, professoressa catanese, lavora dal 2020 a Genova senza aver mai chiesto di trasferirsi nella città ligure ... Scrive fanpage.it