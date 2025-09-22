costantino vitagliano aggiorna i fan sulla sua condizione di salute e le terapie in corso. Il noto personaggio televisivo italiano, Costantino Vitagliano, ha condiviso recentemente dettagli riguardanti il suo stato di salute durante un’intervista trasmessa su un programma televisivo. Dopo aver reso pubblica la sua battaglia contro una grave malattia autoimmune, Vitagliano ha fornito aggiornamenti sul percorso terapeutico intrapreso e sui cambiamenti nella sua vita quotidiana. La comunicazione rappresenta un momento importante per conoscere da vicino le sfide affrontate e la determinazione dell’ex volto della televisione nel superarle. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Costantino Vitagliano rivela il dramma della malattia improvvisa