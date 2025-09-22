Così riconosce l' Hamastan Le Pen inchioda Macron | il grave errore sulla Palestina

“Emmanuel Macron riconosce oggi ‘l'Hamastan', non la Palestina. È un errore estremamente grave, soprattutto rispetto a quelle nazioni che lottano contro il terrorismo islamico". Lo scrive su X l'esponente del Rassemblement National (RN), Marine Le Pen, pubblicando in allegato al post il video dell'intervista rilasciata all'emittente francese BFMTV. Intervistato dal Cbs, la rete televisiva statunitense, il capo dell'Eliseo ha dichiarato che “riconoscere la Palestina è l'unica soluzione politica”.     Cosa ha detto Macron Nel corso dell'intervista, registrata giovedì, Emmanuel Macron ha confermato quanto aveva preannunciato lo scorso 24 luglio, ovvero che la Francia riconoscerà formalmente lo Stato di Palestina in occasione della 80esima Assemblea generale delle Nazioni Unite, al via oggi a New York. 🔗 Leggi su Iltempo.it

