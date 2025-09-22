Così potrebbero essere le prossime E-Car le citycar elettriche economiche

Gazzetta.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La rassegna delle citycar di produzione cinese che potrebbero anticipare le caratteristiche delle prossime E-Car. Prima del possibile avvio del programma proposto dalla Commissione europea per il rilancio dell'industria automobilistica continentale, scopriamo alcuni esempi di vetture già vendute in Cina (e non solo). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

