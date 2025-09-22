Così Mediolanum ha conquistato la Spagna

È UNA CARRELLATA di numeri, storie e sorrisi a restituire la fotografia dei primi venticinque anni di Banco Mediolanum. Un traguardo significativo per la controllata spagnola del gruppo di Basiglio fondato da Ennio Doris, celebrato con una conferenza riservata alla stampa italiana a Barcellona. Ma anche e soprattutto un trampolino di lancio per continuare a puntare sul futuro, scrivendo ogni giorno una pagina nuova, nel solco dei valori che hanno guidato questa realtà fin dalle origini. Bisogna fare un salto nel Duemila per rispolverare il primo capitolo in terra iberica, quando fu firmato l’accordo di acquisizione tra Ennio Doris e Carlos Tusquets, fondatore di Fibanc, istituto iberico che ha poi cambiato la sua denominazione in Banco Mediolanum. 🔗 Leggi su Quotidiano.net