Cosa succede tra Clizia Incorvaia e l’ex marito Francesco Sarcina una guerra infinita

Francesco Sarcina avrebbe denunciato l’ex moglie Clizia Incorvaia per per avere pubblicato sui social foto e video della loro bambina, Nina, 9 anni, con lo scopo «di trarne un profitto economico senza alcuna autorizzazione ». Nel 2019 il cantante aveva già denunciato Incorvaia per gli stessi motivi, ma tutto si era risolto perché l’influencer, assecondando le volontà del padre, aveva smesso di pubblicare foto e video della figlia sui suoi canali social. Dal 2024, tuttavia, Clizia sarebbe tornata a mostrare Nina sul web. «In particolare è stato pubblicato un video di sponsorizzazione per un’azienda di calzature in cui si vede Nina indossare le scarpe da pubblicizzare. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Cosa succede tra Clizia Incorvaia e l’ex marito Francesco Sarcina (una guerra infinita)

Clizia Incorvaia, nuova vita dopo tre anni difficili: «La gravidanza e la depressione post partum avevano modificato il mio corpo»

