Cosa succede in città | il ritorno di Emilia Brandi e la storia di Siani

Il mondo dell'informazione e della cronaca si arricchisce di un nuovo appuntamento dedicato a uno dei simboli più significativi della lotta contro la criminalità organizzata in Italia. La trasmissione "Cose Nostre", condotta da Emilia Brandi, torna con una puntata speciale intitolata Cosa succede in città, incentrata sulla figura di Giancarlo Siani. Questo episodio approfondisce la storia del giornalista napoletano, assassinato dalla camorra nel 1985, e analizza le vicende che hanno portato alla sua morte, ricostruendo un capitolo importante della memoria collettiva italiana. il focus sulla storia di giancarlo siani.

