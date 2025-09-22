Cosa significa riconoscere lo Stato di Palestina e quanti Paesi lo hanno già fatto

Negli ultimi giorni, diversi Paesi hanno deciso di formalizzare il riconoscimento dello Stato palestinese. Un passo soprattutto simbolico ma con forti implicazioni politiche. Tra i governi che hanno ufficializzato la decisione ci sono Portogallo, Regno Unito, Canada e Australia. In occasione dell’ Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York, anche Francia e Belgio hanno annunciato l’intenzione di unirsi al gruppo. In totale, su 193 Stati membri dell’Onu, 151 hanno già riconosciuto la Palestina. Restano fuori dalla lista almeno 46 Paesi tra cui gli Stati Uniti e alcuni Paesi europei come Italia e Germania. 🔗 Leggi su Open.online

