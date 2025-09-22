Cosa si mangia nel nuovo ristorante giapponese di Torino che promette moltissimo

Gamberorosso.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In anteprima i piatti di Akoya, la nuova insegna di Christian Mandura e Alessandro Daddea che punta sulla grande cucina giapponese. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

cosa si mangia nel nuovo ristorante giapponese di torino che promette moltissimo

© Gamberorosso.it - Cosa si mangia nel nuovo ristorante giapponese di Torino (che promette moltissimo)

In questa notizia si parla di: cosa - mangia

4 luglio, cosa si mangia in America nel Giorno dell’indipendenza

Diego Rossi di Trippa apre una nuova osteria. Cosa si mangia da Nino Osteria con Cucina a Milano

Bimba di un anno e mezzo mangia una brioche al bar e finisce in ospedale: cosa le è successo

Nel nuovo ristorante a Grottaferrata dove la materia prima si fa racconto; Ecco cosa si mangia al nuovo ristorante di Piero Chiambretti; Il ristorante con piscina sulla cresta dell’onda e le altre cose buone a Milano nel weekend dal 1 al 3 agosto.

Cosa si mangia nel ristorante giapponese di Milano guidato da una giovane chef allieva di Gordon Ramsay - Al settimo piano del Radisson Santa Sofia, con Milano che si distende sotto lo sguardo panoramico, c’è un posto nuovo che materializza con eleganza sorprendente l’esperienza di lusso estremo dove la ... Secondo gamberorosso.it

Tesla Diner, Elon Musk apre il primo ristorante: tra vintage anni ’50 e futurismo, ecco com’è e cosa si mangia - L’idea nasce nel 2018, quando Elon Musk twittava di voler creare un ristorante “drive- Si legge su luxgallery.it

Cerca Video su questo argomento: Cosa Mangia Nuovo Ristorante