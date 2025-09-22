Cosa è successo alla stazione centrale di Milano presa d' assalto dai pro Pal
Per i più anziani è stato come rivivere certe giornate degli anni settanta quando i cortei si concludevano con i disordini e le cariche della polizia, per i più giovani l’occasione di scoprire che le manifestazioni politiche sono sempre a rischio violenza, per i passeggeri momenti di paura e qualcuno ha pure perso una delle corse non cancellate dallo sciopero generale. L’epilogo della manifestazione per chiedere “lo stop al genocidio che si sta consumando a Gaza” e al governo “di non voltarsi dall'altra parte, ma di prendere una posizione forte contro Israele” si è consumato all’ora di pranzo nella Stazione Centrale di Milano, per l’occasione presidiata dalle forze dell’ordine e anche dai militari in assetto antisommossa. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
