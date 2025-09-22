Cosa ci facevano Leclerc e Sainz di notte in autostrada con un furgone a noleggio dopo il GP Baku

Il weekend di Baku ha avuto un epilogo inatteso per Charles Leclerc e Carlos Sainz. Atterrati a Genova per colpa del maltempo, i due ex compagni Ferrari hanno dovuto noleggiare un furgone e affrontare un viaggio notturno verso Monaco. Un siparietto raccontato sui social che ha mostrato il lato più umano dei due piloti di Formula 1. 🔗 Leggi su Fanpage.it

