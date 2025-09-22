Corteo propal Sala | a Milano qualcosa di veramente ingiustificabile

Milano, 22 set. (askanews) – “Oggi ci sono state parecchie manifestazioni pacifiche, per cui non metterei tutto assieme, ma ciò che è accaduto qui a Milano è qualcosa di veramente ingiustificabile”. Lo ha detto il sindaco del capoluogo lombardo, Giuseppe Sala, in collegamento con la trasmissione “Diario del Giorno” su Rete 4, commentando quanto accaduto oggi al termine del corteo nel giorno dello sciopero generale nazionale per la Palestina. “Sono frange molto violente, probabilmente poteva essere la Palestina o altre cause, ma la voglia di sfasciare tutto sta trasformando intorno alla Stazione Centrale e via Vittor Pisani in un campo di battaglia. 🔗 Leggi su Ildenaro.it