Corteo pro-Palestina | in 2mila studenti per le strade del centro VIDEO

Moltissimi studenti hanno manifestato lungo le strade Firenze in occasione dello sciopero generale “Blocchiamo tutto”, in concomitanza con la nutrita protesta che si è svolta all'uscita del casello autostradale di Calenzano. Tra loro anche il Collettivo K1 del Machiavelli-Capponi che ha contato. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

In questa notizia si parla di: corteo - palestina

Napoli, al corteo del Pride bandiere della Palestina. La madrina, Gaia: “Fondamentale prendere posizione”

Nel porto Nave Handala che raccoglie beni essenziali per la Palestina. Corteo e iniziative con Anpi

Milano, corteo per la Palestina: tra clacson e bandiere si sfila per le strade della città

Telesveva. . Bari, oltre 2mila persone in corteo per Gaza #bari #attualità #corteo #palestina - facebook.com Vai su Facebook

FOTO – Nuovo corteo per la Palestina, manifestazione di studenti e USB: “Blocchiamo tutto” - X Vai su X

Corteo pro-Palestina: in 2mila studenti per le strade del centro \ VIDEO; In marcia per la pace; Manifestazione, sciopero e anche una mostra: Verona solidale con la Palestina.

Corteo pro Gaza davanti al consolato israeliano a Bari - "Assassini", "vergogna", "Israele fascista, Stato terrorista". Si legge su rainews.it

Cortei per la Palestina, 2mila persone in strada ad Ancona: «Le Marche sanno da che parte stare». Sit-in e scioperi anche a Pesaro, Fano, Senigallia, Macerata e Fermo - È partito il primo dei due cortei per la Palestina, organizzato dal Coordinamento Marche per la Palestina, che da Marina Dorica arriverà al terminal Maersk del porto ... msn.com scrive