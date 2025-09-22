Corteo pro-Palestina | in 2mila studenti per le strade del centro VIDEO

Firenzetoday.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Moltissimi studenti hanno manifestato lungo le strade Firenze in occasione dello sciopero generale “Blocchiamo tutto”, in concomitanza con la nutrita protesta che si è svolta all'uscita del casello autostradale di Calenzano. Tra loro anche il Collettivo K1 del Machiavelli-Capponi che ha contato. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: corteo - palestina

Napoli, al corteo del Pride bandiere della Palestina. La madrina, Gaia: “Fondamentale prendere posizione”

Nel porto Nave Handala che raccoglie beni essenziali per la Palestina. Corteo e iniziative con Anpi

Milano, corteo per la Palestina: tra clacson e bandiere si sfila per le strade della città

Corteo pro-Palestina: in 2mila studenti per le strade del centro \ VIDEO; In marcia per la pace; Manifestazione, sciopero e anche una mostra: Verona solidale con la Palestina.

corteo pro palestina 2milaCorteo pro Gaza davanti al consolato israeliano a Bari - "Assassini", "vergogna", "Israele fascista, Stato terrorista". Segnala rainews.it

corteo pro palestina 2milaProteste pro Palestina a Torino: manifestanti sui binari e treni bloccati durante il corteo con migliaia di persone - Anche a Torino oggi, 22 settembre, è il giorno dello sciopero e delle manifestazioni pro Palestina, in solidarietà a Gaza. Da torinotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Corteo Pro Palestina 2mila