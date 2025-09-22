Corteo Pro Palestina a Marghera | le forze dell' ordine aprono gli idranti
AGI - Nel giorno dello sciopero indetto da Usb e Cobas che ha richiamato a Venezia da tutto il Veneto secondo gli organizzatori più di 20mila persone, il corteo si è concluso di fronte al casello del Porto commerciale di Marghera (Venezia). "Le merci oggi non partono, è giunto il momento di dire stop al genocidio - hanno spiegato - qui inizia ufficialmente il blocco. La giornata è ancora lunga, non abbiamo fretta". . 🔗 Leggi su Agi.it
Sciopero per Gaza: a Marghera la polizia apre gli idranti sul corteo - Momenti di tensione a Marghera, dove la polizia ha azionato gli idranti contro i manifestanti che cercavano di avvicinarsi al casello del porto commerciale. Scrive rainews.it
ProPal verso il centro di Marghera. Corteo fermato al porto dagli idranti della polizia in assetto antisommossa - I manifestanti proPal da tutto il Veneto si sono radunati a piazzale Giovannacci a Marghera e hanno dato vita al ... Segnala msn.com