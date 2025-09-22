Corteo Pro Palestina a Marghera | le forze dell' ordine aprono gli idranti

AGI - Nel giorno dello sciopero indetto da Usb e Cobas che ha richiamato a Venezia da tutto il Veneto secondo gli organizzatori più di 20mila persone, il corteo si è concluso di fronte al casello del Porto commerciale di Marghera (Venezia). "Le merci oggi non partono, è giunto il momento di dire stop al genocidio - hanno spiegato - qui inizia ufficialmente il blocco. La giornata è ancora lunga, non abbiamo fretta". . 🔗 Leggi su Agi.it

