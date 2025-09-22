Corteo Pro Palestina a Marghera | le forze dell' ordine aprono gli idranti

Agi.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AGI - Nel giorno dello sciopero indetto da Usb e Cobas che ha richiamato a Venezia da tutto il Veneto secondo gli organizzatori più di 20mila persone, il corteo si è concluso di fronte al casello del Porto commerciale di Marghera (Venezia). "Le merci oggi non partono, è giunto il momento di dire stop al genocidio - hanno spiegato - qui inizia ufficialmente il blocco. La giornata è ancora lunga, non abbiamo fretta".      . 🔗 Leggi su Agi.it

corteo pro palestina a marghera le forze dell ordine aprono gli idranti

© Agi.it - Corteo Pro Palestina a Marghera: le forze dell'ordine aprono gli idranti

In questa notizia si parla di: corteo - palestina

Napoli, al corteo del Pride bandiere della Palestina. La madrina, Gaia: “Fondamentale prendere posizione”

Nel porto Nave Handala che raccoglie beni essenziali per la Palestina. Corteo e iniziative con Anpi

Milano, corteo per la Palestina: tra clacson e bandiere si sfila per le strade della città

Sciopero generale per Gaza, a Milano e Marghera scontri manifestanti-forze ordine. DIRETTA; Grande manifestazione a sostegno della Flotilla: «Blocchiamo il porto di Venezia»; Cortei per Gaza: manifestanti sui binari a Torino, scontri a Milano, bloccata autostrada a Bologna - Sciopero per Gaza: a Marghera la polizia apre gli idranti sul corteo (Video).

corteo pro palestina margheraSciopero per Gaza: a Marghera la polizia apre gli idranti sul corteo - Momenti di tensione a Marghera, dove la polizia ha azionato gli idranti contro i manifestanti che cercavano di avvicinarsi al casello del porto commerciale. Scrive rainews.it

corteo pro palestina margheraProPal verso il centro di Marghera. Corteo fermato al porto dagli idranti della polizia in assetto antisommossa - I manifestanti proPal da tutto il Veneto si sono radunati a piazzale Giovannacci a Marghera e hanno dato vita al ... Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Corteo Pro Palestina Marghera