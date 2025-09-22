Corteo pro-Pal l' assalto alla stazione Centrale di Milano

Al termine del corteo per Gaza, un gruppo di manifestanti, per circa due ore, ha cercato di fare irruzione nella stazione Centrale di Milano. Dall'interno dello scalo, le forze dell'ordine sono uscite in piazza Duca d'Aosta sparando numerosi lacrimogeni che hanno messo in fuga in manifestanti verso via Vittor Pisani. In precedenza, dopo la chiusura dei cancelli della stazione, ci sono stati numerosi tentativi da parte dei manifestanti di entrare, lanciando oggetti contro le forze dell'ordine rimaste all'interno. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

