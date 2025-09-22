Corteo pro-Pal a Roma tensioni tra manifestanti e polizia
È mezzogiorno quando la polizia decide di chiudere la stazione a Termini a Roma per questioni di sicurezza, con in piazza più di 50mila persone per Gaza. Le prime tensioni arrivano quando i manifestanti decidono di muoversi in corteo. Alcune persone lanciano oggetti contro i poliziotti. La questura decide di concedere il permesso ai manifestanti di procedere su una parte della tangenziale; poi lentamente le forze dell'ordine fanno defluire le persone verso piazzale Tiburtina. Tensioni sì, ma niente scene di guerriglia urbana come a Milano. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
In questa notizia si parla di: corteo - roma
Roma, corteo dei tifosi della Lazio: focus su gestione societaria e stadio Flaminio
Roma, 98 anni d’amore: il corteo giallorosso da Piazza Navona alla sede della fondazione del club | VIDEO
Pisa, corteo fascista degli ultras della Roma sotto la Torre: indagine della Digos
Roma, il corteo occupa la tangenziale: applausi dagli automobilisti - X Vai su X
askanews. . Immagini della manifestazione per #Gaza a #Roma, il corteo è passato sotto la Tangenziale Est bloccando la circolazione, poi i manifestanti, al grido di "Free free Palestine" hanno proseguito la marcia - #scioperogenerale #GlobalSumudFlotilla #s - facebook.com Vai su Facebook
Roma, il corteo per Gaza entra alla Sapienza: occupata la facoltà di Lettere. Cinquantamila manifestanti bloccano la Tangenziale; Sciopero per Gaza, scontri in stazione Centrale a Milano: 60 poliziotti feriti. Lancio di bottiglie a Brescia. A Roma gli studenti...; Sciopero Gaza, oggi l’Italia in piazza. Milano, scontri con la polizia. Bologna, bloccata la A14.
Roma, il corteo per Gaza raggiunge la tangenziale: «Ora blocchiamo tutto». Poi l'ingresso a La Sapienza, verso la facoltà di Lettere - Secondo le stime sono oltre 50mila i partecipanti al corteo per Gaza di Roma partito oggi da piazza dei Cinquecento. Riporta ilgazzettino.it
Corteo pro Pal occupa la tangenziale a Roma: applausi dagli automobilisti - (LaPresse) Il corteo a sostegno della Palestina ha occupato la tangenziale est e paralizza il traffico di Roma. Come scrive video.corriere.it