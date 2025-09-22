Corteo pro-Pal a Roma tensioni tra manifestanti e polizia

È mezzogiorno quando la polizia decide di chiudere la stazione a Termini a Roma per questioni di sicurezza, con in piazza più di 50mila persone per Gaza. Le prime tensioni arrivano quando i manifestanti decidono di muoversi in corteo. Alcune persone lanciano oggetti contro i poliziotti. La questura decide di concedere il permesso ai manifestanti di procedere su una parte della tangenziale; poi lentamente le forze dell'ordine fanno defluire le persone verso piazzale Tiburtina. Tensioni sì, ma niente scene di guerriglia urbana come a Milano. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

