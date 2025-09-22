Corteo pro-Pal a Milano scene di guerriglia urbana

Cestini dei rifiuti divelti, biciclette tutte per terra, scontri tra polizia e manifestanti. Scene di guerriglia urbana a Milano, dove si è tenuto il corteo per Gaza. Partito in maniera pacifica, intorno alle 13.30 alcuni violenti si sono scagliati contro le forze dell'ordine in zona stazione Centrale, con lanci di pietre e fumogeni. Poi è tornat la calma. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

