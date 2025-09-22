Corteo pro-Pal a Milano gli scontri in via Vittor Pisani
Dopo essere stati bloccati alla stazione Centrale di Milano, i manifestanti pro-Pal sono stati respinti in via Vittor Pisani, il lungo viale che collega lo scalo con piazza della Repubblica. Anche qui sono proseguiti gli scontri con le forze dell'ordine, con lancio di pietre e barricate realizzate con bidoni della spazzatura e biciclette. Poi è tornata la calma: la polizia è tornata verso la stazione Centrale, mentre i manifestanti - circa un centinaio - si sono fermati all'altezza dell'incrocio con viale Tunisia e hanno scandito slogan pro-Pal con le mani alzate. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
