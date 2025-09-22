Corteo per Gaza verso il blocco della tangenziale di Bologna | video
La manifestazione continua con l'intenzione di entrare in tangenziale. Il corteo, diviso su entrambi i sensi di via Stalingrado, prosegue verso gli ingressi . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: corteo - gaza
"Fermiamo il massacro di Gaza": sciopero Cgil e corteo da piazza del Luogo Pio. Usb: "Pronti a bloccare tutto"
Napoli, tensioni con la polizia al corteo prima della seduta per Gaza in Consiglio comunale
Corteo a Giaffa in Israele: smettete di affamare Gaza
I #manifestanti in corteo per #Gaza a #Pisa hanno invaso la Sgc Firenze-Pisa-Livorno, bloccando il traffico in direzione mare. Migliaia di persone hanno fatto accesso alla superstrada dallo svincolo nei pressi dell'aeroporto e occupato completamente la cors - X Vai su X
Il grido delle voci dal corteo di Torino: "Fermate la guerra a Gaza". In migliaia alla marcia a favore del popolo palestinese Vai al link https://www.rainews.it/tgr/piemonte/video/2025/09/il-grido-del-corteo-di-torino-fermate-la-guerra-a-gaza-dfb7f935-52fa-4c00-8b - facebook.com Vai su Facebook
Sciopero per Gaza, manifestanti sui binari a Torino: treni fermi. Organizzatori: “Siamo 100 mila” - Scontri a Milano Centrale tra manifestanti e polizia; Sciopero per Gaza, ventimila a Venezia verso il porto: a Milano e Genova la pioggia non ferma i cortei di…; Corteo per Gaza verso il blocco della tangenziale di Bologna: video.
In 4 mila al corteo per Gaza a Pisa, bloccato il traffico lungo il percorso - Sono almeno 4 mila, secondo le stime delle forze dell'ordine, i manifestanti che partecipano al corteo per Gaza a Pisa promosso dai sindacati di base. Come scrive controradio.it
Ravenna, tensione al corteo per Gaza: alcuni manifestanti si sdraiano sul ponte mobile e bloccano il traffico, intervengono le forze dell’ordine - Momenti di tensione questa mattina al corteo per Gaza a Ravenna. Si legge su corriereromagna.it