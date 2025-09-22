Corteo per Gaza verso il blocco della tangenziale di Bologna | video

Ilrestodelcarlino.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La manifestazione continua con l'intenzione di entrare in tangenziale. Il corteo, diviso su entrambi i sensi di via Stalingrado, prosegue verso gli ingressi . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

corteo per gaza verso il blocco della tangenziale di bologna video

© Ilrestodelcarlino.it - Corteo per Gaza verso il blocco della tangenziale di Bologna: video

In questa notizia si parla di: corteo - gaza

"Fermiamo il massacro di Gaza": sciopero Cgil e corteo da piazza del Luogo Pio. Usb: "Pronti a bloccare tutto"

Napoli, tensioni con la polizia al corteo prima della seduta per Gaza in Consiglio comunale

Corteo a Giaffa in Israele: smettete di affamare Gaza

Sciopero per Gaza, manifestanti sui binari a Torino: treni fermi. Organizzatori: “Siamo 100 mila” - Scontri a Milano Centrale tra manifestanti e polizia; Sciopero per Gaza, ventimila a Venezia verso il porto: a Milano e Genova la pioggia non ferma i cortei di…; Corteo per Gaza verso il blocco della tangenziale di Bologna: video.

corteo gaza verso bloccoIn 4 mila al corteo per Gaza a Pisa, bloccato il traffico lungo il percorso - Sono almeno 4 mila, secondo le stime delle forze dell'ordine, i manifestanti che partecipano al corteo per Gaza a Pisa promosso dai sindacati di base. Come scrive controradio.it

corteo gaza verso bloccoRavenna, tensione al corteo per Gaza: alcuni manifestanti si sdraiano sul ponte mobile e bloccano il traffico, intervengono le forze dell’ordine - Momenti di tensione questa mattina al corteo per Gaza a Ravenna. Si legge su corriereromagna.it

Cerca Video su questo argomento: Corteo Gaza Verso Blocco