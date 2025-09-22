Corteo per Gaza Morrone e Cacciatore Lega | Popolo palestinese è un' invenzione
“Ragioniamo seriamente un attimo. A cosa sono serviti sciopero e manifestazione di oggi? A nulla se non a dimostrare, in primo luogo, che la sinistra italiana sta dalla parte dei terroristi di Hamas e, in secondo luogo, che riesce a unire i propri sostenitori solo nella guerra propagandistica. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
"Fermiamo il massacro di Gaza": sciopero Cgil e corteo da piazza del Luogo Pio. Usb: "Pronti a bloccare tutto"
Napoli, tensioni con la polizia al corteo prima della seduta per Gaza in Consiglio comunale
Corteo a Giaffa in Israele: smettete di affamare Gaza
askanews. . Immagini della manifestazione per #Gaza a #Roma, il corteo è passato sotto la Tangenziale Est bloccando la circolazione, poi i manifestanti, al grido di "Free free Palestine" hanno proseguito la marcia - #scioperogenerale #GlobalSumudFlotilla #s
Immagini della manifestazione per #Gaza a #Roma, il corteo è passato sotto la Tangenziale Est bloccando la circolazione, poi i manifestanti, al grido di "Free free Palestine" hanno proseguito la marcia - #scioperogenerale #GlobalSumudFlotilla #scioperogen
Corteo per Gaza, Morrone e Cacciatore (Lega): Popolo palestinese è un'invenzione.
Corteo per Gaza al Lido, organizzatori: "Siamo 10mila". Fallito blitz sul red carpet - Si è conclusa in modo pacifico, ma non privo di momenti finali di tensione, la manifestazione 'Palestina libera - Come scrive adnkronos.com
Corteo pro Gaza al Lido, 'Siamo più di 5.000' - 30 il corteo in favore della Palestina organizzato al Lido di Venezia da centri sociali e Anpi. Da ansa.it