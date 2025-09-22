Corteo per Gaza le auto sfilano per la città con le bandiere della Palestina | Battaglia a livello mondiale

Cesenatoday.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giornata di manifestazioni in tutta Italia, anche Cesena per Gaza, la cittadinanza non è rimasta indifferente: al parcheggio Ippodromo è andata in scena una iniziativa organizzata da Liberi Cittadini per la Pace e Partigiani per la Pace Cesena in occasione dello sciopero generale indetto dai. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: corteo - gaza

"Fermiamo il massacro di Gaza": sciopero Cgil e corteo da piazza del Luogo Pio. Usb: "Pronti a bloccare tutto"

Napoli, tensioni con la polizia al corteo prima della seduta per Gaza in Consiglio comunale

Corteo a Giaffa in Israele: smettete di affamare Gaza

Corteo per Gaza, le auto sfilano per la città con le bandiere della Palestina: Battaglia a livello mondiale; Sciopero generale per Gaza: 30 mila in piazza, Tangenziale bloccata. Alla Sapienza occupata Lettere; Sciopero, anche la Toscana si mobilita per Gaza.

corteo gaza auto sfilanoSciopero, anche la Toscana si mobilita per Gaza - Anche in Toscana come in tutta Italia è in corso da questa mattina lo sciopero per Gaza e la Palestina. Come scrive toscanaoggi.it

corteo gaza auto sfilanoItalia paralizzata dallo sciopero generale per Gaza: treni fermi, porti bloccati e piazze in rivolta. Cosa è successo nelle manifestazioni - Da Livorno a Torino, passando per Milano, Roma, Bologna e Genova, l’Italia, lunedì 22 settembre, si è fermata. Segnala notizie.tiscali.it

Cerca Video su questo argomento: Corteo Gaza Auto Sfilano