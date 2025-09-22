Corteo per Gaza la polizia disperde i manifestanti a Milano con i lacrimogeni
Con un fitto lancio di lacrimogeni, la Polizia a Milano ha di fatto sgomberato il gruppo di manifestanti che, da circa due ore, cerca di entrare nella Stazione Centrale al termine del corteo per Gaza. Dall’interno dello scalo, le forze dell’ordine sono uscite in piazza Duca d’Aosta sparando numerosi lacrimogeni che hanno messo in fuga in manifestanti verso via Vittor Pisani. In precedenza, dopo. 🔗 Leggi su Feedpress.me
"Fermiamo il massacro di Gaza": sciopero Cgil e corteo da piazza del Luogo Pio. Usb: "Pronti a bloccare tutto"
Napoli, tensioni con la polizia al corteo prima della seduta per Gaza in Consiglio comunale
Corteo a Giaffa in Israele: smettete di affamare Gaza
Duemila in corteo per Gaza a Cuneo nel giorno dello sciopero. La manifestazione preceduta da assemblea di educatori e docenti
Ho partecipato con convinzione al corteo contro il genocidio di Gaza.
Sciopero Gaza, oggi l’Italia in piazza. Milano, scontri con la polizia. Bologna, bloccata la A14; Corteo contro la guerra a Tel Aviv, la polizia disperde manifestanti; Sciopero generale per Gaza, a Milano e Marghera scontri manifestanti-forze ordine. DIRETTA.
Cortei Gaza, guerriglia a Milano: manifestanti tentano irruzione in stazione, scontri con la polizia. Lancio pietre, cariche e lacrimogeni - I cortei per Gaza in occasione dello sciopero generale hanno creato disordini nel capoluogo lombardo. Lo riporta ilmessaggero.it
