Corteo per Gaza | il video davanti alla stazione di Bologna
Stazione ferroviaria presidiata dalle forze dell'ordine con i blindati, mentre passano i manifestanti che scioperano contro la guerra in Palestina . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
"Fermiamo il massacro di Gaza": sciopero Cgil e corteo da piazza del Luogo Pio. Usb: "Pronti a bloccare tutto"
Napoli, tensioni con la polizia al corteo prima della seduta per Gaza in Consiglio comunale
Corteo a Giaffa in Israele: smettete di affamare Gaza
Bologna, oggi lo sciopero per Gaza: il corteo in centro. La diretta
Il grido delle voci dal corteo di Torino: "Fermate la guerra a Gaza". In migliaia alla marcia a favore del popolo palestinese
Sciopero a Torino per Gaza: studenti in corteo sotto pioggia; Corteo per Gaza: il video davanti alla stazione di Bologna; VIDEO | Corteo pro Pal a Bologna: Siamo 50mila. Davanti alla stazione uova contro la Polizia.
Corteo pro Gaza davanti al consolato israeliano a Bari - "Assassini", "vergogna", "Israele fascista, Stato terrorista". Secondo rainews.it
Corteo per Gaza, Maurizio Molinari: "Se si sceglie di dare attenzione solo a vittime di una parte si diventa parte del conflitto" - Corteo per Gaza, il commento di Maurizio Molinari (la Repubblica): "Sarebbe importante se questo movimento facesse sua anche la sofferenza delle vittime civili israeliane. Secondo la7.it