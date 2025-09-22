Corteo per Gaza FiPiLi invasa dai manifestanti

Pisa, 22 settembre 2025 – Almeno 4mila persone, secondo le stime delle forze dell’ordine, i manifestanti che partecipano al corteo per Gaza a Pisa promosso dai sindacati di base. I manifestanti in corteo hanno invaso la Strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, bloccando il traffico in direzione mare. I manifestanti hanno fatto accesso alla superstrada dallo svincolo nei pressi dell’aeroporto e occupato completamente la carreggiata in direzione mare, paralizzando il traffico. In direzione di Firenze il traffico pur rallentato per la curiosità degli automobilisti scorre regolarmente. La manifestazione sembra dirigersi verso l’aeroporto. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Corteo per Gaza, FiPiLi invasa dai manifestanti

