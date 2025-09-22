Corteo per Gaza a Milano manifestanti lanciano pietre e sassi contro la polizia | agenti costretti a indietreggiare
Polizia costretta a indietreggiare a Milano a causa del fitto lancio di sassi e pietre da parte dei manifestanti pro Palestina. È successo in via Vittor Pisani, nella strada che collega Piazza della Repubblica alla Stazione centrale della città. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
