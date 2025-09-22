Corteo per Gaza a Milano le immagini dell’inizio degli scontri alla stazione centrale

Scontri nella galleria delle Carrozze alla stazione centrale di Milano. Un gruppo de manifestanti che partecipava al corteo pro-Gaza, nel giorno dello sciopero generale, ha lanciando oggetti e parti di impalcature verso la polizia che ha risposto con cariche, manganellate e lacrimogeni. Alcuni manifestati saliti al piano terra della stazione attraverso le scale mobili della stazione della metropolitana. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

