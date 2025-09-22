Corteo per Gaza a Milano le immagini dell’inizio degli scontri alla stazione centrale
Scontri nella galleria delle Carrozze alla stazione centrale di Milano. Un gruppo de manifestanti che partecipava al corteo pro-Gaza, nel giorno dello sciopero generale, ha lanciando oggetti e parti di impalcature verso la polizia che ha risposto con cariche, manganellate e lacrimogeni. Alcuni manifestati saliti al piano terra della stazione attraverso le scale mobili della stazione della metropolitana. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: corteo - gaza
"Fermiamo il massacro di Gaza": sciopero Cgil e corteo da piazza del Luogo Pio. Usb: "Pronti a bloccare tutto"
Napoli, tensioni con la polizia al corteo prima della seduta per Gaza in Consiglio comunale
Corteo a Giaffa in Israele: smettete di affamare Gaza
Duemila in corteo per Gaza a Cuneo nel giorno dello sciopero. La manifestazione preceduta da assemblea di educatori e docenti #ANSA - X Vai su X
Ho partecipato con convinzione al corteo contro il genocidio di Gaza. - facebook.com Vai su Facebook
Sciopero generale per Gaza, a Milano e Marghera scontri manifestanti-forze ordine. DIRETTA; Cortei per Gaza: manifestanti sui binari a Torino, scontri a Milano, bloccata autostrada a Bologna - Sciopero per Gaza: a Marghera la polizia apre gli idranti sul corteo (Video); Sciopero Gaza, oggi l’Italia in piazza: cortei e presidi in 80 città. Caos alla stazione Termini.
Cortei Gaza, guerriglia a Milano: manifestanti tentano irruzione in stazione, scontri con la polizia. Lancio pietre, cariche e lacrimogeni - I cortei per Gaza in occasione dello sciopero generale hanno creato disordini nel capoluogo lombardo. Lo riporta ilmessaggero.it
Sciopero generale per Gaza, a Milano momenti di tensione manifestanti-Polizia. DIRETTA - Leggi su Sky TG24 l'articolo Sciopero generale per Gaza, a Milano momenti di tensione manifestanti- Riporta tg24.sky.it