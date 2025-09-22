Corteo per Gaza a Milano caos in Stazione Centrale | manganellate della polizia lacrimogeni e turisti in fuga

Ilfattoquotidiano.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Hanno cercato di entrare in stazione Centrale, al piano terra, ma sono stati bloccati dalla polizia. Hanno lanciato fumogeni e gli agenti hanno risposto con manganellate e lacrimogeni all’interno dell’atrio per disperdere i manifestanti. Il fumo ha invaso la zona; diversi turisti, con le valige in mano, hanno scavalcato i cancelli per uscire dalla stazione, mentre sono ancora in corso cariche da parte della polizia nel tentativo di bloccare l’ingresso dei manifestanti. Una ragazza “tra i 20 e i trent’anni”, spiega una fonte al fattoquotidiano.it, è stata portata via con la fronte coperta dal sangue. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

corteo per gaza a milano caos in stazione centrale manganellate della polizia lacrimogeni e turisti in fuga

© Ilfattoquotidiano.it - Corteo per Gaza a Milano, caos in Stazione Centrale: manganellate della polizia, lacrimogeni e turisti in fuga

In questa notizia si parla di: corteo - gaza

"Fermiamo il massacro di Gaza": sciopero Cgil e corteo da piazza del Luogo Pio. Usb: "Pronti a bloccare tutto"

Napoli, tensioni con la polizia al corteo prima della seduta per Gaza in Consiglio comunale

Corteo a Giaffa in Israele: smettete di affamare Gaza

Sciopero Gaza, oggi l’Italia in piazza. Milano, tensione con la polizia. Bologna, bloccata la A14; Cortei per Gaza: manifestanti sui binari a Torino, scontri a Milano, bloccata autostrada a Bologna - Almeno 30mila i manifestanti in corteo a Roma; Sciopero per Gaza, almeno 100 mila manifestanti in tutta Italia. Cariche della polizia in Stazione Centrale,….

corteo gaza milano caosCorteo a Milano per Gaza, manifestanti provano a entrare in stazione Centrale: scontri con polizia - Durante il corteo del 22 settembre a Milano per Gaza, alcuni manifestanti hanno provato a entrare in stazione Centrale passando per la metropolitana. Segnala youmedia.fanpage.it

corteo gaza milano caosCorteo per Gaza, a Milano tensione manifestanti-Polizia - Momenti di tensione si sono verificati oggi durante il corteo per Gaza a Milano quando un gruppo di giovani vestiti di nero ha cercato di entrare nella fermata della metropolitana della Stazione Centr ... Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Corteo Gaza Milano Caos