Hanno cercato di entrare in stazione Centrale, al piano terra, ma sono stati bloccati dalla polizia. Hanno lanciato fumogeni e gli agenti hanno risposto con manganellate e lacrimogeni all’interno dell’atrio per disperdere i manifestanti. Il fumo ha invaso la zona; diversi turisti, con le valige in mano, hanno scavalcato i cancelli per uscire dalla stazione, mentre sono ancora in corso cariche da parte della polizia nel tentativo di bloccare l’ingresso dei manifestanti. Una ragazza “tra i 20 e i trent’anni”, spiega una fonte al fattoquotidiano.it, è stata portata via con la fronte coperta dal sangue. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Corteo per Gaza a Milano, caos in Stazione Centrale: manganellate della polizia, lacrimogeni e turisti in fuga