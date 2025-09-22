Corteo per Gaza a Milano caos in Stazione Centrale | manganellate della polizia lacrimogeni e turisti in fuga
Hanno cercato di entrare in stazione Centrale, al piano terra, ma sono stati bloccati dalla polizia. Hanno lanciato fumogeni e gli agenti hanno risposto con manganellate e lacrimogeni all’interno dell’atrio per disperdere i manifestanti. Il fumo ha invaso la zona; diversi turisti, con le valige in mano, hanno scavalcato i cancelli per uscire dalla stazione, mentre sono ancora in corso cariche da parte della polizia nel tentativo di bloccare l’ingresso dei manifestanti. Una ragazza “tra i 20 e i trent’anni”, spiega una fonte al fattoquotidiano.it, è stata portata via con la fronte coperta dal sangue. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: corteo - gaza
"Fermiamo il massacro di Gaza": sciopero Cgil e corteo da piazza del Luogo Pio. Usb: "Pronti a bloccare tutto"
Napoli, tensioni con la polizia al corteo prima della seduta per Gaza in Consiglio comunale
Corteo a Giaffa in Israele: smettete di affamare Gaza
Il #corteo pro #Gaza che si sta svogendo a #Milano si è avvicinato a qualche centinaio di metri dal #consolato #americano, presidiato dalle forze dell'ordine per gridate, al grido "assassini". Poi c'è stato un momento di silenzio in piazza della Repubblica ed è - X Vai su X
Gaza, corteo a Napoli: il momento in cui i manifestanti entrano con la forza in stazione - facebook.com Vai su Facebook
Sciopero Gaza, oggi l’Italia in piazza. Milano, tensione con la polizia. Bologna, bloccata la A14; Cortei per Gaza: manifestanti sui binari a Torino, scontri a Milano, bloccata autostrada a Bologna - Almeno 30mila i manifestanti in corteo a Roma; Sciopero per Gaza, almeno 100 mila manifestanti in tutta Italia. Cariche della polizia in Stazione Centrale,….
Corteo a Milano per Gaza, manifestanti provano a entrare in stazione Centrale: scontri con polizia - Durante il corteo del 22 settembre a Milano per Gaza, alcuni manifestanti hanno provato a entrare in stazione Centrale passando per la metropolitana. Segnala youmedia.fanpage.it
Corteo per Gaza, a Milano tensione manifestanti-Polizia - Momenti di tensione si sono verificati oggi durante il corteo per Gaza a Milano quando un gruppo di giovani vestiti di nero ha cercato di entrare nella fermata della metropolitana della Stazione Centr ... Da msn.com