Corteo per Gaza a Milano bruciata bandiera Usa vicino al consolato americano

(Adnkronos) – Bandiera Usa data alle fiamme al passaggio del corteo per Gaza di Milano, a poche centinaia di metri dal consolato americano. "Ci avviciniamo al consolato americano, il consolato complice. Lo Stato che ha le stesse responsabilità di quelle israeliane e sioniste", hanno urlato gli organizzatori dalla testa del corto, prima di far partire .

"Fermiamo il massacro di Gaza": sciopero Cgil e corteo da piazza del Luogo Pio. Usb: "Pronti a bloccare tutto"

Napoli, tensioni con la polizia al corteo prima della seduta per Gaza in Consiglio comunale

Corteo a Giaffa in Israele: smettete di affamare Gaza

I #manifestanti in corteo per #Gaza a #Pisa hanno invaso la Sgc Firenze-Pisa-Livorno, bloccando il traffico in direzione mare. Migliaia di persone hanno fatto accesso alla superstrada dallo svincolo nei pressi dell'aeroporto e occupato completamente la cors

Il grido delle voci dal corteo di Torino: "Fermate la guerra a Gaza". In migliaia alla marcia a favore del popolo palestinese

