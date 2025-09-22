Cortei pro Pal giornata di scontri a Milano autostrada bloccata a Bologna e disagi per gli scioperi

Giornata di scontri e disagi per i cortei pro Pal che hanno attraversato i centri di diverse città in Italia e per lo sciopero generale proclamato in solidarietà con la cittadinanza di Gaza. Incidenti a Milano dove i manifestanti hanno preso d’assalto la Stazione Centrale ingaggiando ore di guerriglia con le forze dell’ordine. A Bologna occupata l’autostrada fino allo sgombero con l’uso di idranti. Tensione anche nei pressi del Consolato americano (Ansa). 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Cortei pro Pal, giornata di scontri a Milano, autostrada bloccata a Bologna e disagi per gli scioperi

La mobilitazione continua. Lunga giornata per Gaza. Cortei in centro e fuori

VIDEO | Cortei per Gaza: giornata di sciopero e protesta a Genova

Sky tg24. . A Genova la giornata di sciopero generale in solidarietà con Gaza e la Global Sumud Flotilla è iniziata con il blocco dei varchi portuali di via Albertazzi e San Benigno, con almeno 600 manifestanti. Contestualmente, cortei studenteschi e di cittadini, - facebook.com Vai su Facebook

Giornata di mobilitazione per Gaza e per la pace, sciopero e cortei della Cgil. Tre concentramenti in atto. Quello in lungomare Canepa blocca dalle 6 il varco Etiopia - X Vai su X

Lo sciopero Pro Pal paralizza l'Italia: scontri a Milano, bloccata l'autostrada a Bologna. A Trieste sassi contro la polizia | Diretta - Dallo sciopero generale in solidarietà a Gaza cortei e blocchi in tutta Italia: stazioni occupate, porti fermi e disagi nei trasporti. Da ilgiornale.it

Roma, il corteo per Gaza raggiunge la tangenziale: «Ora blocchiamo tutto». Poi l'ingresso a La Sapienza, verso la facoltà di Lettere - Secondo le stime sono oltre 50mila i partecipanti al corteo per Gaza di Roma partito oggi da piazza dei Cinquecento. ilgazzettino.it scrive