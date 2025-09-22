Cortei pro Gazatensioni con gli agenti

14.25 Tafferugli a Milano durante il corteo nel giorno dello sciopero per Gaza.Giovani hanno tentato di irrompere nella stazione lanciando anche fumogeni. Gli agenti li hanno respinti, rispondendo con alcune manganellate.Turisti in fuga Disordini a Bologna, dove i manifestanti hanno bloccato l'autostrada. Anche a Bologna hanno tentato di fare irruzione nella stazione, lanciando uova contro gli agenti schierati che hanno risposto con i lacrimogeni.Fumogeni e pneumatici lanciati sui binari.A Marghera polizia ha aperto gli idranti sui manifestanti. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

