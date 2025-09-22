Cortei per Gaza scontri con la polizia alla stazione di Milano | lanciate transenne contro gli agenti
A Bologna, invece, i manifestanti sono riusciti ad entrare sulla tangenziale di fatto bloccandola. Alcuni manifestanti sono armati di fumogeni e bandiere in autostrada. Il presidio di polizia posto a metà di via Stalingrado si è infatti aperto e ha lasciato passare i manifestanti, fra le urla di gioia del corteo che, scortato dalla polizia, ha raggiunto la tangenziale. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Sciopero generale per Gaza. Cortei e disagi da Milano a Palermo. A Roma bloccata la stazione Termini
