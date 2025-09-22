Cortei per Gaza | scontri con la polizia a Milano bruciate foto di Meloni e Netanyahu in varie città
A Bologna, invece, i manifestanti sono riusciti ad entrare sulla tangenziale di fatto bloccandola. Alcuni manifestanti sono armati di fumogeni e bandiere in autostrada. Il presidio di polizia posto a metà di via Stalingrado si è infatti aperto e ha lasciato passare i manifestanti, fra le urla di gioia del corteo che, scortato dalla polizia, ha raggiunto la tangenziale. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
In questa notizia si parla di: cortei - gaza
Cortei Israele: liberate ostaggi a Gaza
Israele, nuova ondata di proteste contro la guerra a Gaza: blocchi stradali e cortei a Tel Aviv
Sciopero per Gaza, cortei e manifestazioni in tutta Italia
Cortei e manifestazioni in oltre 80 piazze italiane per lo #ScioperoGenerale indetto dai sindacati di base in solidarietà con la popolazione palestinese di Gaza. Dai treni al trasporto locale, alla sanità: tutti i comparti aderiranno alla mobilitazione. Di @AmaliaCa - X Vai su X
"Blocchiamo tutto", l'Italia si ferma per Gaza. Sciopero generale e cortei a Roma, Milano e Napoli. I porti a rischio stop. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Sciopero Gaza, oggi l’Italia in piazza. Milano, scontri con la polizia. Bologna, bloccata la A14; Cortei per Gaza: manifestanti sui binari a Torino, scontri a Milano, bloccata autostrada a Bologna - A Catania tensioni tra polizia e manifestanti; Sciopero generale per Gaza, a Milano e Marghera tensione manifestanti-Polizia. DIRETTA.
ProPal scatenati, assalto alla stazione di Milano: scontri con la polizia. Odio e violenza da Roma a Napoli - Tensione questa mattina, durante il corteo per Gaza a Milano, quando un gruppo di manifestanti ha dato l'assalto alla Stazione Centrale ed ... Segnala iltempo.it
Corteo per Gaza, la polizia disperde i manifestanti a Milano con i lacrimogeni - Con un fitto lancio di lacrimogeni, la Polizia a Milano ha di fatto sgomberato il gruppo di manifestanti che, da circa due ore, cerca di entrare nella Stazione ... Secondo gazzettadelsud.it