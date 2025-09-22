A Bologna, invece, i manifestanti sono riusciti ad entrare sulla tangenziale di fatto bloccandola. Alcuni manifestanti sono armati di fumogeni e bandiere in autostrada. Il presidio di polizia posto a metà di via Stalingrado si è infatti aperto e ha lasciato passare i manifestanti, fra le urla di gioia del corteo che, scortato dalla polizia, ha raggiunto la tangenziale. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Cortei per Gaza: scontri con la polizia a Milano, bruciate foto di Meloni e Netanyahu in varie città