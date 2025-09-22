Cortei per Gaza l’Italia travolta dalla guerriglia | fanno la guerra contro la guerra
Lunedì 22 settembre 2025. L’Italia si sveglia sotto il segno di una mobilitazione annunciata: lo sciopero generale indetto dalle sigle sindacali di base in sostegno della popolazione di Gaza. Fin dalle prime ore del mattino, striscioni e bandiere palestinesi iniziano a comparire nelle piazze e nelle vie principali delle città. La geografia della protesta si stende da nord a sud, ma è Milano a imporsi come il punto più incandescente, il centro di una giornata segnata da scontri, blocchi e tensioni. Milano, la stazione Centrale avvolta dal fumo. Il corteo prende forma a Milano già in mattinata, quando migliaia di persone si radunano a piazza Cadorna. 🔗 Leggi su Panorama.it
In questa notizia si parla di: cortei - gaza
Cortei Israele: liberate ostaggi a Gaza
Israele, nuova ondata di proteste contro la guerra a Gaza: blocchi stradali e cortei a Tel Aviv
Sciopero per Gaza, cortei e manifestazioni in tutta Italia
Sciopero per Gaza oggi: i cortei in tutta Italia - la Repubblica - X Vai su X
Cortei pro Gaza si sono svolti a Lecce e Bari. Nel capoluogo pugliese, secondo gli organizzatori, hanno partecipato 10mila persone, tra cui molti studenti. lI corteo si è svolto pacificamente, nonostante una sosta davanti al consolato di Israele. Poi è proseguito - facebook.com Vai su Facebook
Corteo per Gaza al Lido, organizzatori: "Siamo 10mila". Fallito blitz sul red carpet - Si è conclusa in modo pacifico, ma non privo di momenti finali di tensione, la manifestazione 'Palestina libera - Secondo adnkronos.com
Corteo pro Gaza al Lido, iniziato afflusso dei manifestanti - E' iniziato nel piazzale di Santa Maria Elisabetta, al Lido di Venezia, il concentramento dei partecipanti al corteo in favore di Gaza promosso dai centri sociali del ... Lo riporta notizie.tiscali.it