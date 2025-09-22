Cortei per Gaza in tutta Italia | Blocchiamo tutto con la Palestina nel cuore
Genova, Roma, Milano, Trento, Bologna, sono sono alcune delle città che questa mattina si sono trovato invase da cartelloni Pro-Pal e da orde di cittadini che chiedono la liberazione del popolo palestinesi. Non sono mancati i disagi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Cortei Israele: liberate ostaggi a Gaza
Israele, nuova ondata di proteste contro la guerra a Gaza: blocchi stradali e cortei a Tel Aviv
Sciopero per Gaza, cortei e manifestazioni in tutta Italia
LA DIRETTA | L'Italia scende in piazza per Gaza, in corso lo sciopero generale. Cortei e presidi in oltre 70 città #ANSA - X Vai su X
"Blocchiamo tutto", l'Italia si ferma per Gaza. Sciopero generale e cortei a Roma, Milano e Napoli. I porti a rischio stop. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Sciopero Gaza, oggi l’Italia in piazza: cortei e presidi in 80 città. Bloccata la stazione Termini; Sciopero per Gaza, manifestanti sui binari a Napoli: forti ritardi. Studenti in corteo nelle città - Aggiornamento del 22 Settembre delle ore 12:02; Sciopero generale per Gaza, manifestazioni in tutta Italia. L’impatto sui servizi.
Scioperi in tutta Italia a sostegno di Gaza, la protesta riguarda treni, bus, metropolitane, scuola e servizi pubblici - La protesta è stata proclamata dai sindacati di base, adesione non altissima, ma disagi nelle città. Lo riporta rtl.it
Oltre cinquemila in corteo a Cagliari per lo sciopero per Gaza - "Blocchiamo tutto": oltre cinquemila persone per le strade di Cagliari per "bloccare il genocidio che si sta consumando a Gaza, giunto ormai alla sua fase finale". Da msn.com