Cortei per Gaza in tutta Italia | Blocchiamo tutto con la Palestina nel cuore

Ildifforme.it | 22 set 2025

Genova, Roma, Milano, Trento, Bologna, sono sono alcune delle città che questa mattina si sono trovato invase da cartelloni Pro-Pal e da orde di cittadini che chiedono la liberazione del popolo palestinesi. Non sono mancati i disagi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

cortei per gaza in tutta italia blocchiamo tutto con la palestina nel cuore

