Cortei Gaza guerriglia a Milano | manifestanti tentano irruzione in stazione scontri con la polizia Lancio pietre cariche e lacrimogeni
Guerriglia urbana a Milano. I cortei per Gaza in occasione dello sciopero generale hanno creato disordini nel capoluogo lombardo. I manifestanti hanno tentato di fare irruzione in Stazione. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
In questa notizia si parla di: cortei - gaza
Cortei Israele: liberate ostaggi a Gaza
Israele, nuova ondata di proteste contro la guerra a Gaza: blocchi stradali e cortei a Tel Aviv
Sciopero per Gaza, cortei e manifestazioni in tutta Italia
Sciopero generale per Gaza. Cortei e disagi da Milano a Palermo. A Roma bloccata la stazione Termini - X Vai su X
LA DIRETTA | L'Italia scende in piazza per Gaza, in corso lo sciopero generale. Cortei e presidi in oltre 70 città #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Scontri tra manifestanti e polizia ai cortei per Gaza: guerriglia a Milano, autostrada bloccata a Bologna; Guerriglia in stazione Centrale tra manifestanti propal e polizia; Manifestazione a Milano per Gaza, scontri con la polizia alla stazione Centrale: turisti in fuga.
Cortei Gaza, guerriglia a Milano: manifestanti tentano irruzione in stazione, scontri con la polizia. Lancio pietre, cariche e lacrimogeni - I cortei per Gaza in occasione dello sciopero generale hanno creato disordini nel capoluogo lombardo. ilmessaggero.it scrive
Corteo per Gaza, la polizia disperde i manifestanti a Milano con i lacrimogeni - Con un fitto lancio di lacrimogeni, la Polizia a Milano ha di fatto sgomberato il gruppo di manifestanti che, da circa due ore, cerca di entrare nella Stazione ... Scrive gazzettadelsud.it