Corsa in ospedale per Tom Holland | infortunio sul set di Spider-Man | Brand New Day

Quotidiano.net | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 22 settembre 2025 – Un incidente sul set di ‘ Spider-Man: Brand New Day ’ ha costretto Tom Holland a interrompere le riprese. L’attore britannico, 29 anni, ha riportato una lieve commozione cerebrale durante l’esecuzione di una scena d’azione ai Leavesden Studios, nei pressi di Watford, a nord ovest di Londra. Ecco cosa sappiamo. Cosa è successo a Tom Holland. La notizia, confermata da Hollywood Reporter e Variety, ha destato preoccupazione tra i fan. Secondo quanto emerso, Holland avrebbe battuto la testa durante una scena acrobatica  venendo successivamente trasportato in ospedale per accertamenti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

