Corsa in montagna | ad Albosaggia assegnati i titoli regionali Master

Sondriotoday.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per la 34a volta la Polisportiva Albosaggia ha organizzato la propria storica gara di corsa in montagna: il Trofeo Massimo Giugni, che quest’anno ha assegnato i titoli regionali individuali e di società di corsa in montagna master e i titoli individuali provinciali per le categorie assolute. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: corsa - montagna

Esce per una corsa in montagna, poi la tragica scoperta: Luca trovato così, terribile

Giulio Simonetti e Carla Spangaro campioni regionali di corsa in montagna

È il week end del Giir Di Mont: Premana capitale mondiale della corsa in montagna

Corsa in montagna: ad Albosaggia assegnati i titoli regionali Master; Trofeo Massimo Giugni, assegnati i titoli provinciali di Corsa in Montagna; Assegnati in Val Brembilla i titoli regionali di corsa in montagna. Tra le Allieve successo per Martina Ghisalberti.

Trofeo Giugni assegnati i titoli regionali Master di Corsa in Montagna - Per la 34a volta la Polisportiva Albosaggia ha organizzato la propria storica gara di corsa in montagna: il Trofeo Massimo ... Secondo valtellinanews.it

Corsa in montagna, il CSI Morbegno trionfa al Campionato Italiano - A Borno (Brescia), nell'ambito del Borno Monte Altissimo Mountain Classic, sono stati assegnati i titoli di Campionato. Riporta valtellinanews.it

Cerca Video su questo argomento: Corsa Montagna Albosaggia Assegnati