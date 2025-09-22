"> «La notte del sorpasso, del primo strappo e del primato in beata solitudine»: così Fabio Mandarini descrive sulle pagine del Corriere dello Sport il clima che si respira al Maradona, pronto a ospitare l’atteso confronto tra Napoli e Pisa. Una serata che arriva dopo la sconfitta in Champions contro il City e il pareggio della Juventus a Verona, ma che potrebbe regalare agli azzurri la vetta solitaria della classifica. La chance Come sottolinea ancora Mandarini nel Corriere dello Sport, il Napoli di Conte ha davanti l’occasione di firmare la quarta vittoria consecutiva e staccare la Juventus di due lunghezze, portandosi a +3 su Roma e Milan. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “La notte del sorpasso”