Corre la maratona di Berlino come Sted Sarandos ma viene scoperto | è Harry Styles sorprende tutti

Fanpage.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Harry Styles, star della musica e del cinema, si è presentato con occhiali e fascia per non farsi riconoscere, ma ha chiuso la gara in meno di 3 ore. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Corre la maratona di Berlino come Sted Sarandos, ma viene scoperto: è Harry Styles, sorprende tutti; Harry Styles ha corso la maratona di Berlino sotto falso nome (e ha battuto il suo record); Harry Styles tutto sprint: sotto le 3 ore alla maratona di Berlino.

corre maratona berlino stedHarry Styles ha corso la maratona di Berlino sotto falso nome (e ha battuto il suo record) - Leggi su Sky TG24 l'articolo Harry Styles ha corso la maratona di Berlino sotto falso nome (e ha battuto il suo record) ... Secondo tg24.sky.it

corre maratona berlino stedMaratona di Berlino: nel caldo vince Sebastian Sawe, tre successi su tre maratone - Maratona di Berlino condizionata dal caldo, ma il vincitore Sebastian Sawe non si fa intimorire e corre gran parte della gara da solo e su ritmi quasi da record del mondo ... Si legge su corrieredellosport.it

