Coroglio Sos di un residente | 5 anni fa ci annunciarono esproprio poi zero certezze così non si vive

Tempo di lettura: 2 minuti Peggio dell'esproprio, c'è forse solo l'incertezza sui tempi dell'esproprio. "Sono trascorsi 5 anni dalla prima comunicazione" scrive Gabriele Casillo, residente di Borgo Coroglio ed esponente del locale comitato. Ed al momento, si è al "nulla di fatto" spiega. La sua pec è stata indirizzata al prefetto di Napoli. Una richiesta di aiuto. Perché gli abitanti di Bagnoli Coroglio sanno di dover subire l'esproprio delle abitazioni, ma non conoscono quando. "Non ho potuto ristrutturare la mia proprietà" lamenta Casillo, ma è solo la prima rimostranza. " Non ho potuto programmare la vendita della mia proprietà – incalza -, conoscendo le clausole e la presenza del vincolo di esproprio".