Cori sul Vesuvio a Pontida Salvini | Sciocchi volgari e stupidi ma erano in 20 o 30

Cori sul Vesuvio a Pontida Salvini

"Sciocchi, volgari, stupidi". Così il leader della Lega e vicepremier Matteo Salvini, parlando a Rtl 102.5, ha definito i cori sul Vesuvio ascoltati a Pontida, nel tradizionale appuntamento settembrino del partito. "Erano pochi. Se su 30mila persone ci sono 30 che dicono qualcosa di stupido, gli. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

“Vesuvio erutta, Napoli distrutta”, i cori a Pontida. De Luca jr: “Vergognosi”

I cori razzisti contro Napoli a Pontida - “Vesuvio erutta, tutta Napoli è distrutta” - sono il vero volto della lega di Salvini. - X Vai su X

I cori razzisti contro Napoli a Pontida - “Vesuvio erutta, tutta Napoli è distrutta” - sono inaccettabili. Come napoletano e come Vicepresidente della Camera condanno fermamente questi episodi vergognosi. Ma quello che è accaduto è il sintomo di un problema - facebook.com Vai su Facebook

Coro “Vesuvio erutta” a Pontida, la risposta della Lega: “Erano attivisti napoletani” - "Il prossimo anno inviteremo l'intera famiglia De Luca a Pontida, così il figlio Piero potrà rendersi conto che la nostra è una festa bellissima, di una comunità politica che da tutta Italia si riunis ... Come scrive napolitoday.it

La solita Lega a Pontida, si alza il coro “Vesuvio erutta” - Il tradizionale raduno della Lega a Pontida si è trasformato quest’anno in un appuntamento segnato da tensioni, divisioni interne e cori che hanno suscitato ... Riporta ilfattovesuviano.it