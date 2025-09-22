Coppia esplosiva alla Laver Cup | Rachel Stuhlmann e la sua compagna regine del red carpet

Rachel Stuhlmann e Eugenie Bouchard incantano al gala della Laver Cup 2025 con look iconici e pose da urlo: mai vista una coppia più sexy di questa. Una era di rosso vestita. L’altra, invece, aveva optato per l’intramontabile eleganza del total black. Due look molto diversi l’uno dall’altro, ma entrambi rappresentativi dei rispettivi modi di essere. E non si pensi che una delle due possa avere offuscato l’altra, perché non è così. Queste due dive hanno bensì trovato il modo di unire le forze e di formare una coppia esplosiva. Coppia esplosiva alla Laver Cup: partner in crime d’eccezione per Rachel Stuhlmann (Instagram) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Coppia esplosiva alla Laver Cup: Rachel Stuhlmann e la sua compagna regine del red carpet

Il Team Mondo vince la Laver Cup: Europa battuta 15-9, non basta Alcaraz - Il Team Mondo, capitanato da Andre Agassi, conquista la Laver Cup per la terza volta negli ultimi quattro anni: a San Francisco finisce 15- Si legge su sport.sky.it

Tennis: Alcaraz non basta, il team mondo vince la Laver Cup - Al Team Mondo sono bastate le vittorie di De Minaur (contro Mensik) e, di Taylor Fritz che è stato il migliore della Laver Cup: lo statunitense ha battuto sabato Alcaraz e ha completato l'opera ... Lo riporta msn.com