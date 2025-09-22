coppa rally buone prove dei modenesi

Le strade asfaltate felsinee hanno portato bene ai piloti modenesi impegnati nell’ultima competizione valevole per la Coppa Rally di Zona 6 Emilia – Romagna, Umbria, Marche, San Marino: il Rally Alto Appennino Bolognese, manifestazione mancata per sei anni nel calendario motoristico regionale, dal passato illustre con un albo d’oro di vincitori di prestigio. Migliore del nutrito gruppo dei drivers giallo – blu presenti in gara è stato Franco Rossi, in coppia con Mirko Mazzini, che ha portato la propria Renault Clio Rally3 quattro ruote motrici turbo ad un ottavo posto assoluto, secondo di gruppo e di classe, grazie ad un buon passo gara ed ad un ottimo riscontro cronometrico fatto registrare sull’ultima prova speciale in cui Rossi si è espresso al meglio, nonostante il fondo sporco ed insidioso, staccando di pochi secondi la vettura gemella e della stessa categoria guidata da Sandro Schenetti, in coppia col fedele navigatore Alberto Corradi, giunti noni assoluti e terzi di classe. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

