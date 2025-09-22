Coppa Rally buone prove dei modenesi
Le strade asfaltate felsinee hanno portato bene ai piloti modenesi impegnati nell’ultima competizione valevole per la Coppa Rally di Zona 6 Emilia – Romagna, Umbria, Marche, San Marino: il Rally Alto Appennino Bolognese, manifestazione mancata per sei anni nel calendario motoristico regionale, dal passato illustre con un albo d’oro di vincitori di prestigio. Migliore del nutrito gruppo dei drivers giallo – blu presenti in gara è stato Franco Rossi, in coppia con Mirko Mazzini, che ha portato la propria Renault Clio Rally3 quattro ruote motrici turbo ad un ottavo posto assoluto, secondo di gruppo e di classe, grazie ad un buon passo gara ed ad un ottimo riscontro cronometrico fatto registrare sull’ultima prova speciale in cui Rossi si è espresso al meglio, nonostante il fondo sporco ed insidioso, staccando di pochi secondi la vettura gemella e della stessa categoria guidata da Sandro Schenetti, in coppia col fedele navigatore Alberto Corradi, giunti noni assoluti e terzi di classe. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: coppa - rally
Rombano i motori per il rally Coppa Città di Lucca: domani l’apertura delle iscrizioni
Presenza massica della Squadra Corse Città di Pisa al rally Coppa Città di Lucca
La Squadra Corse Città di Pisa coglie il successo di classe nel Rally Coppa Città di Lucca
Con lo shakedown disputato lungo i 2,90 km nei pressi di Falcone, il 10° Tindari Rally ha ufficialmente acceso i motori. Sono 130 gli equipaggi verificati e pronti a contendersi il successo nel quinto e penultimo appuntamento della Coppa Rally di Zona 9, valid - facebook.com Vai su Facebook
Coppa Rally, buone prove dei modenesi; 37° Rally della Marca; Rudy Michelini, è lui il gran signore del rally Coppa Città di Lucca.
Rally Coppa Valtellina: "Edizione entusiasmante" - Spettacolo ed emozioni a Chiesa in Valmalenco, sede di partenza e arrivo della 68ª edizione della Coppa Valtellina, il rally ... Come scrive ilgiorno.it
Coppa Valtellina, il rally torna nel circuito nazionale - Una Coppa Valtellina superlativa quella presentata ufficialmente qualche giorno fa all’Hotel Tremoggia di Chiesa in Valmalenco e che si terrà... Riporta ilgiorno.it